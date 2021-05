Samsung Galaxy S20 Fan Edition (FE) è stato uno degli smartphone meglio riusciti e più apprezzati di tutto il 2020, sia tra gli appassionati che tra gli addetti ai lavori, e adesso torna protagonista grazie ad un’ottima offerta proposta da Esselunga: la migliore in circolazione.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition (FE) in offerta da Esselunga

Prima di passare al prezzo, è doverosa una precisazione: il Samsung Galaxy S20 Fan Edition (FE) in offerta da Esselunga non è né il modello 5G nè la nuova variante 4G con Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 888 arrivata anche in Italia un paio di settimane fa, bensì il “vecchio” modello 4G con chipset Exynos 990 di Samsung.

Fatta questa premessa, veniamo all’offerta: come potete vedere dalla foto riportata, Samsung Galaxy S20 FE 4G, grazie ai “Prezzi Corti” di Esselunga, viene proposto al prezzo di 399 euro.

A questo prezzo, lo smartphone entra direttamente in competizione con tutti i modelli di fascia media presentati in questa prima metà del 2021. Nel confronto con questi ultimi, tra l’altro, non c’è neppure da preoccuparsi per il discorso relativo agli aggiornamenti software, visto che Samsung garantisce un supporto software da riferimento in ambito Android.

Avete un negozio Esselunga nelle vicinanze? A questo prezzo, vi lascerete indurre in tentazione? Fatecelo sapere nel box dei commenti.

Grazie a Conde Ismael per la segnalazione