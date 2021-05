La serie F di Samsung che ha di recente debuttato nel mercato indiano non è altro che gli smartphone Samsung della serie Galaxy M. L’azienda ha riferito di voler conferire a questa nuova serie di smartphone una propria identità, offrendo una nuova proposta unica per i consumatori.

Il Samsung Galaxy F52 5G dovrebbe essere proprio il primo smartphone della serie F attraverso il quale il colosso sudcoreano cercherà di concretizzare questa sua strategia, oltre che essere il primo smartphone compatibile con le Reti di quinta generazione di questa serie.

Samsung Galaxy F52 5G in Cina, sarà un altro flop?

Il nome può trarre in inganno: Samsung Galaxy F52 5G non sembra essere la versione rinominata del Samsung Galaxy A52 5G. I due smartphone presentano un’estetica molto diversa e molto probabilmente anche le caratteristiche hardware differiranno in qualche modo.

Samsung ha di recente condiviso un’immagine teaser riguardo il Galaxy F52 5G, rivelandone la data di inizio pre-ordine. Stando a quanto comunicato dall’azienda stessa, lo smartphone sarà disponibile per il pre-ordine in Cina a partire dal prossimo 20 maggio e fino al 31 maggio. Le consegne sono previste a partire dal 1 giugno, e questa dovrebbe essere anche la data in cui lo smartphone arriverà nei negozi.

La cosa che più sorprende è che Samsung abbia scelto di rilasciare il suo nuovo Samsung Galaxy F52 5G in Cina, un Paese in cui la quota di mercato dell’azienda è piuttosto trascurabile. Infatti, nonostante Samsung sia uno dei più grandi produttori di smartphone al mondo, la Cina non rientra sicuramente tra i mercati in cui l’azienda è più forte.

Mentre in passato Samsung sembrava volesse abbandonare l’idea di riconquistare questo mercato, con questa mossa pare proprio che l’azienda voglia rientrare in gara e tornare a essere competitiva in Cina.