Huawei svela una serie di importanti offerte pensate per farvi tornare in forma in tempo per la prova costume, avendo anche un occhio di riguardo a chi ama fare attività fisica all’aperto insieme al proprio partner.

Torna in forma con la serie Watch GT

Infatti, da oggi, 18 maggio, fino al giorno 31 maggio, il colosso cinese svela una serie di iniziative da non farsi scappare sullo store ufficiale. “La tecnologia non ci abbandona mai e da oggi Huawei ha pensato a tutti gli utenti che praticano sport hi-tech – sottolinea Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CBG Italia. Che si preferisca fare sport all’aria aperta, o seguire un training online sullo schermo del laptop, i wearable Huawei permettono di tenere traccia delle performance e mantenere sotto controllo i parametri fisici ottenendo il meglio dal proprio allenamento.”

Ecco le offerte pensate per allenarsi in compagnia, a ritmo di musica, per chi lavora da casa ed è solito fare delle pause per mantenersi in forma e, infine, per chi usa in accoppiata smartphone e smartwatch.

Allenamento in compagnia

Se ti piace fare attività fisica con il tuo partner o con un’altra persona, l’azienda permette di acquistare uno smartwatch per il partner aggiungendo solo 99 euro. Ad esempio, Huawei Watch GT 2 Refined Gold è disponibile a 149 euro (invece di 249,90 euro) e con soli 99 euro in più è possibile acquistare Huawei Watch GT 2 46 mm Matte Black dal valore commerciale di 229,90 euro.

Workout a ritmo di musica

Chi non riesce a fare attività fisica senza una base musicale in sottofondo può acquistare uno smartwatch e associare un altro prodotto aggiungendo 39 euro in più. Ad esempio, Huawei Watch GT 2 Pro è disponibile a 219 euro (invece di 299,90 euro) a cui è possibile abbinare le cuffie Huawei FreeBuds 3 a 49 euro invece dei classici 179 euro di listino.

Pausa workout

Le tante persone ancora legate al lavoro da casa possono trovare nelle offerte di Huawei una scusa per staccare la spina e fare un po’ di allenamento fisico. Come? Acquistando Huawei Matebook D14 nella versione con processore Intel Core i5 con 8 GB di RAM e 256 GB a 649 euro invece di 699 euro è possibile abbinare Huawei Watch Fit a soli 49 euro invece di 129,90 euro.

Tutto sotto controllo con smartphone e smartwatch

Chi ha intenzione di cambiare smartphone e scegliere un vero e proprio smartphone di fascia alta, può sfruttare l’incredibile offerta di portare a casa Huawei P40 Pro e Huawei Watch GT 2 Pro a 748,90 euro contro i 1.349,90 euro richiesti per entrambi i prodotti.

Tante altre promozioni sullo store ufficiale

Se le offerte viste poco più su non dovessero essere di vostro interesse, l’azienda vi tenta con altrettante occasioni valide per tutto il mese di maggio.