“ho. (Mobile) Una nuova SIM” è la nuova promozione per gli ex clienti

In questi giorni ho. Mobile, operatore mobile virtuale di VEI S.r.l., una società del gruppo Vodafone, sta portando avanti una nuova iniziativa promozionale: si chiama “ho. Una nuova SIM” ed è mossa dall’intento di convincere alcuni ex clienti a rientrare attivando online una delle offerte dell’operatore.

Se qualche giorno fa vi avevamo illustrato un’altra iniziativa firmata ho. Mobile, questa nuova promozione mostra tutta la determinazione dell’operatore a non mollare la presa neppure sugli ex clienti, a patto ovviamente che avessero precedentemente lasciato il consenso commerciale.

“ho. Una nuova SIM”: dettagli e offerte attivabili

Alcuni ex clienti ho. Mobile rientranti nel target appena descritto stanno ricevendo gratuitamente a domicilio e senza alcun preavviso una SIM dell’operatore nell’ambito dell’iniziativa “ho. Una nuova SIM“, con annesso invito ad attivarla autonomamente online scegliendo l’offerta più adatta.

Alla SIM si accompagna il seguente messaggio: «ho. Una nuova SIM. Ci dispiace di non averti più nella famiglia ho. Per questo abbiamo deciso di farti una sorpresa: una SIM nuova, da attivare in pochi e semplici passaggi. Visita ho-mobile.it e scopri l’offerta più adatta a te».

L’attivazione della SIM può essere effettuata direttamente dal cliente interessato tramite il sito ufficiale dell’operatore oppure l’applicazione dedicata. In sede di attivazione, inoltre, il cliente può scegliere l’offerta che ritenga più adatta alle proprie esigenze.

Ecco tutte le soluzioni attualmente proposte nel listino di ho. Mobile:

ho. 6,99 – Fresca di aggiornamento, l’offerta d’ingresso del listino dell’operatore mette sul piatto minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 GB di traffico dati su rete 4G Vodafone (con velocità limitata a 30 Mbps in download e upload) e il costo mensile ammonta a 6,99 euro . In questo caso, il cliente non deve pagare la nuova SIM e i costi di attivazione sono azzerati. L’offerta può essere attivata, previa richiesta di portabilità del numero, dai clienti in arrivo da Iliad, Fastweb e altri operatori MVNO (CoopVoce, CoopVoce ESP, Digitel, PosteMobile, PosteMobile ESP, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NTMobile, NoiTel, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, BT Italia, Withu, Enegan, Spusu, Digi Mobil, CMLink Italy). Ecco il link diretto per l’attivazione .

– L’offerta è attivabile dai clienti provenienti da Iliad, Fastweb e altri operatori MVNO (CoopVoce, CoopVoce ESP, Digitel, PosteMobile, PosteMobile ESP, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NTMobile, NoiTel, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, BT Italia, Withu, Enegan, Spusu, Digi Mobil). Il bundle comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e di traffico dati su rete 4G Vodafone (con velocità limitata a 30 Mbps in download e upload) e il costo mensile ammonta a . Anche in questo caso il cliente non deve pagare la SIM, essendone già in possesso, e i costi di attivazione sono azzerati. . ho. 8,99 – L’offerta è attivabile dai clienti provenienti da Kena Mobile e Daily Telecom oppure richiedenti un nuovo numero. Sono compresi minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 GB di traffico dati su rete 4G Vodafone (con velocità limitata a 30 Mbps in download e upload) e il costo mensile ammonta a 8,99 euro . In questo caso il costo di attivazione è di 9 euro. Ecco il link diretto per l’attivazione .

– L’offerta è attivabile dai clienti provenienti da Kena Mobile e Daily Telecom oppure richiedenti un nuovo numero. Sono compresi minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e di traffico dati su rete 4G Vodafone (con velocità limitata a 30 Mbps in download e upload) e il costo mensile ammonta a . In questo caso il costo di attivazione è di 9 euro. . ho. 13,99 – L’offerta è attivabile dai clienti provenienti da TIM, Vodafone, WindTre e Very Mobile e prevede un costo di attivazione a partire da 9,99 euro (29,99 euro arrivando da Vodafone). Sono compresi minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 GB di traffico dati su rete 4G Vodafone (con velocità limitata a 30 Mbps in download e upload) e il costo mensile ammonta a 13,99 euro. Ecco il link diretto per l’attivazione.

Per le offerte solo dati potete fare riferimento al sito ufficiale di ho. Mobile.