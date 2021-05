Facebook ha appena annunciato “Live Shopping Fridays“, una serie di dirette live che, da questo venerdì, 22 maggio, permetteranno ai più grandi brand di moda, make-up e non solo, di intrattenere il pubblico fino a metà luglio con consigli, dietro le quinte, consigli sugli acquisti e molto altro.

Eventi live dei più importanti brand

Sephora, Dermalogica, Alleyoop, Bobbi Brown e molti altri brand riconosciuti, si alterneranno per portare i propri prodotti all’interno della piattaforma di acquisti di Facebook, in un impegno congiunto per incrementare l’audience del pubblico interessato ai prodotti delle aziende sopracitate, ma anche permettere a Facebook di prendere una fetta degli introiti derivanti dagli eventi live.

Come per le classiche dirette su Facebook, gli utenti interessati ai prodotti mostrati a schermo potranno usare il box dei commenti per porre domande, chiedere consigli, parlare delle proprie esperienze con i prodotti e più in generale avere un contatto diretto con le promoter. In uno sforzo focalizzato a rendere l’esperienza di visione e di acquisto il più lineare possibile, ogni utente ha l’opportunità di acquistare ogni prodotto mostrato in live o anche in un secondo momento.

“Quando fai acquisti, le persone spesso vogliono ascoltare una persona dal vivo, ricevere suggerimenti e vedere il prodotto e il contesto – sottolinea Yulie Kwon Kim, responsabile di Facebook App Commerce. E sempre più spesso le persone scoprono e decidono cosa acquistare attraverso i social media.”