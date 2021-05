Eggtronic presenta E2WATT, l’alimentatore wireless capace di fornire fino a 300 W e di raggiungere una distanza fino a sei volte maggiore rispetto ai dispositivi Qi tradizionali. Si apre una nuova era della tecnologia wireless?

E2WATT punta a rivoluzionare la tecnologia wireless

Eggtronic, azienda specializzata nel settore dell’elettronica di potenza, ha annunciato la tecnologia di alimentazione ibrida AC wireless E2WATT. Questa è in grado di funzionare sia da alimentatore AC sia da sistema di trasmissione wireless ad alta potenza, mettendo a disposizione efficienza, distanza di trasmissione e al contempo costi inferiori.

I “normali” dispositivi wireless Qi dello standard WPC sono limitati solitamente a 5 mm di distanza di trasmissione e a una potenza massima di 30 W: E2WATT si spinge decisamente oltre, raggiungendo una distanza fino a sei volte maggiore (40 mm) e fino a 300 W. In più non richiede un alimentatore esterno e garantisce un’efficienza massima del 95%.

Tali prestazioni sono rese possibili anche grazie alla tecnologia dei semiconduttori al nitruro di gallio ad alta velocità (GaN), come ha spiegato Gene Sheridan, CEO e co-fondatore di Navitas Semiconductor. “Il team di Eggtronic ha individuato i limiti dei chip di silicio, vecchi e lenti con circuiti complessi e molti componenti discreti“.

“Abbiamo sviluppato l’intera piattaforma wireless E2WATT, dal concetto all’architettura proprietaria e al firmware, al fine di superare i limiti derivanti dall’utilizzo di adattatori di alimentazione ACstandard e dei caricabatterie wireless Qi convenzionali, moltiplicando il numero di applicazioni e gli ambiti d’uso dei prodotti basati sulla tecnologia Qi”, ha dichiarato Igor Spinella, CEO e fondatore di Eggtronic.

Come specificato da Matteo Ovi, Head of B2B Sales di Eggtronic, si tratta di una soluzione di alimentazione ibrida, che è sia un alimentatore sia un caricabatterie wireless (e quindi adatto anche per gli smartphone). Notebook wireless, TV, sistemi audio, elettrodomestici e tanti altri dispositivi possono ora contare su una modalità wireless prima inimmaginabile, con la stessa efficienza degli alimentatori AC cablati convenzionali.

E2WATT promette dunque una riduzione del costo globale, un aumento delle prestazioni e al contempo una riduzione delle emissioni di CO2 e un calo significativo delle temperature del ricevitore. Le prestazioni di ricarica di smartphone e altri dispositivi possono dunque migliorare come velocità, efficienza e user experience.

Diversi prodotti basati su questa tecnologia sono in fase di lancio, ma Eggtronic ha dichiarato di essere al lavoro su soluzioni consumer, industriali e automobilistiche per aziende tra le più blasonate al mondo. Insomma, è in corso una vera rivoluzione della tecnologia senza fili? Qui in basso avete a disposizione un video esplicativo.