Xiaomi può festeggiare tanti traguardi nella sua breve storia, come ad esempio avere raggiunto la seconda posizione nell’ambita classifica dei maggiori produttori di smartphone in Europa. Il successo del colosso cinese non è solo dettato dagli smartphone di qualità che puntualmente realizza, ma anche dagli importanti investimenti in ricerca e sviluppo essenziali per la costruzione di futuri smartphone premium.

Ricarica sempre più veloce per Xiaomi

Dopo il brevetto che vede la compagnia impegnata a studiare sistemi sempre più nuovi e precisi per tutelare la salute della batterie durante la fase di ricarica, un nuovo rumor pubblicato da Digital Chat Station su Weibo indica che l’azienda starebbe portando avanti alcuni studi circa lo sviluppo di batterie per smartphone con ricarica parallela.

L’obiettivo ultimo è quello di raggiungere prestazioni di ricarica sempre più alte – non ci dimentichiamo che già Xiaomi Mi 10 Ultra offre il supporto alla ricarica a 120 W -, così da garantire agli utenti un tempo di ricarica sempre più contenuto a fronte poi di un utilizzo di svariate ore. Per quanto il rumor del leaker possa rivelarsi verosimile, non è ancora chiaro quali tipi di test stia svolgendo Xiaomi e quando queste scoperte verranno evidentemente rese disponibili negli smartphone Xiaomi del futuro.

