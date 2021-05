Il prossimo modello della serie OnePlus Nord potrebbe chiamarsi così

Che OnePlus sia attualmente al lavoro sul prossimo smartphone economico della serie Nord non è esattamente un mistero o una sorpresa, adesso però, grazie ad un noto leaker, siamo venuti a conoscenza del possibile nome commerciale di questo nuovo modello: OnePlus Nord CE 5G.

Lo scorso anno, il produttore cinese è entrato nella fascia media del mercato con risultati altalenanti: mentre il primo OnePlus Nord si è poi rivelato essere uno degli smartphone meglio riusciti e più apprezzati dell’anno, i successivi OnePlus Nord N10 5G e OnePlus Nord N100 non sono stati altrettanto convincenti.

Adesso, ovviamente, il brand è chiamato a dare un seguito a quei modelli e, secondo Max Jambor (link in fonte), una delle nuove proposte risponderà al nome OnePlus Nord CE 5G.

A dirla tutta, in un tweet precedente il leaker aveva puntato sul nome OnePlus Nord N1 5G, salvo poi tornare sui propri passi e correggersi.

Secondo la fonte, inoltre, il produttore compie la scelta definitiva sul nome solo all’incirca un mese prima del lancio, pertanto il nuovo modello potrebbe essere in dirittura d’arrivo.

A questo proposito va ricordato che il primo OnePlus Nord era stato ufficializzato a luglio 2020, mentre OnePlus Nord N10 5G era arrivato a ottobre. Insomma, se quello riportato fosse davvero il nome definitivo, il nuovo modello potrebbe arrivare ben prima del passaggio di un anno dall’annuncio del suo predecessore.

Per adesso, purtroppo, non è possibile spingersi oltre, dato che, al netto delle recenti indiscrezioni su un fantomatico OnePlus Nord N20, non è neppure possibile affermare con certezza se questo OnePlus Nord CE 5G sia il successore del discutibile OnePlus Nord N10 5G o del best buy OnePlus Nord.

Che cosa vi aspettate dal futuro rappresentante della serie Nord di OnePlus? Fatecelo sapere nei commenti.