Il sistema operativo per dispositivi mobili di Huawei è in sviluppo da 5 anni. Il colosso cinese sta attualmente testando la beta per sviluppatori di HarmonyOS 2.0 su diversi suoi dispositivi di punta tra i quali Huawei Mate 40, Mate 30, P40, MatePad Pro, lo smartphone pieghevole Mate X2, le serie Nova 6, Nova 7, Nova 8 e altri importanti modelli.

Secondo le informazioni, la beta di HarmonyOS sarà disponibile per il test a partire da questo mese per un gruppo limitato di dispositivi, mentre un lancio più ampio dovrebbe avvenire con l’inizio di giugno.

I suoni di HarmonyOS sono disponibili al download

Per suscitare un po’ di appetito, il team di Huawei Central ha creato un pacchetto con tutti i suoni di sistema relativi a HarmonyOS per poterli impostare sul proprio smartphone. Il pacchetto include i suoni relativi a sveglie, avvio, toni di notifica, suonerie, suoni dell’interfaccia utente e altro ancora.

A seguire il link per scaricare gratuitamente il pacchetto audio con i suoni di HarmonyOS che occupa 26,1 Mb.

Nonostante HONOR non faccia più parte del gruppo Huawei, alcuni suoi smartphone potrebbero in futuro ricevere l’aggiornamento a HarmonyOS.

Con l’occasione vi ricordiamo che l’Amazon Prime Day si avvicina, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relative agli smartphone in modo da essere pronti il giorno delle offerte! Nel frattempo potrebbe interessarvi la nostra guida ai migliori smartphone Huawei del mese.