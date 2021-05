Avete mai desiderato di poter giocare ad Animal Crossing: New Leaf sul vostro smartphone Android? Certo, si tratta di un titolo per Nintendo 3DS, ma grazie a Citra potrete trasformare il vostro smartphone in una console di gioco per eseguire questo e tanti altri fantastici titoli.

Citra Emulator riceve una nuova importante funzionalità

Citra è uno dei migliori emulatori Nintendo 3DS per smartphone e tablet Android. L’ultima versione Beta dell’applicazione vede il debutto di una nuova funzionalità che dovrebbe migliorare notevolmente le prestazioni dell’emulatore e offrire, dunque, una migliore esperienza di gioco.

La novità di cui stiamo parlando è il supporto per la cache shader che, archiviando tutti gli shader compilati sulla memoria dello smartphone, spostano gran parte del carico grafico dalla GPU del dispositivo. Quando uno schader viene compilato, per le volte successive Citra lo leggerà dalla memoria dello smartphone, anziché compilarlo di nuovo. Ciò dovrebbe ridurre il drop dei framerate durante la riproduzione di un gioco.

Nel video-prova condiviso dai ragazzi di XDA Developers, potete notare quanto questa funzionalità migliori notevolmente la fluidità di Animal Crossing: New Leaf. Certo, quando si entra in alcune aree della mappa, il titolo presenta dei rallentamenti più o meno gravi. Ma ciò accade proprio perché lo shader è in azione e sta salvando il contenuto nella memoria dello smartphone. Le volte successive, quando si entra e si esce da quella stessa area, tutto funziona perfettamente e in modo stabile.

Un altro aspetto positivo della cache shader è che questa può essere salvata e trasferita su altri dispositivi, nonostante contenga materiale protetto da copyright e non dovrebbe essere condiviso con altri.

Altre novità dell’ultima versione Beta di Citra riguardano la risoluzione di alcuni arresti anomali relativi alla GPU e una serie di correzioni e miglioramenti generali relativi al funzionamento dell’emulatore. Ricordiamo che l’applicazione è ancora in fase di sviluppo e non è ancora stata rilasciata in modo ufficiale, ma se siete curiosi di provare questo fantastico emulatore Nintendo 3DS sul vostro smartphone Android, potrete richiedere l’accesso in anteprima di Citra Emulator e scaricarlo da questo link.