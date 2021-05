Il team di sviluppatori di WhatsApp da diverse settimane a questa parte è piuttosto impegnato e una conferma di ciò è rappresentata dal rilascio di numerose versioni beta di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea multi-piattaforma (le ultime in ordine di tempo sono state la versione 2.21.10.11 e la versione 2.21.10.9).

WhatsApp è al lavoro su una nuova interessante nuova feature

Tra le novità a cui sta lavorando il team di WhatsApp vi è anche una funzionalità chiamata Disappearing Mode e che probabilmente risulterà particolarmente gradita a chi tiene molto alla propria privacy.

La funzionalità dei messaggi che scompaiono può essere abilitata dalla sezione dedicata alle informazioni del contatto e del gruppo e richiede, pertanto, un intervento dell’utente e ciò significa che quando si inizia una nuova conversazione è necessario ricordarsi di attivarla.

Ebbene, con la nuova feature gli utenti potranno attivare i messaggi che scompaiono in ogni nuova conversazione andando nelle impostazioni di WhatsApp e quindi nella sezione dedicata alla Privacy (ove troveranno l’apposita nuova opzione).

Questa nuova funzionalità è al momento in fase di sviluppo e sarà messa a disposizione di tutti gli utenti WhatsApp, sia su Android che su iOS, nel giro di alcune settimane. Per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali dal team di sviluppatori.

Come scaricare le ultime versioni beta dell’app

Se desiderate scaricare l’ultima versione disponibile di WhatsApp Beta per Android, potete farlo attraverso il Google Play Store se siete riusciti a registrarvi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare lo stesso le nuove versioni dell’applicazione può farlo installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata all’app seguendo questo link).