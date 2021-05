Si chiama MiniTV ed è un nuovo servizio per lo streaming di video lanciato nelle scorse ore dal team di Amazon per gli utenti che vivono in India.

Il colosso dell’e-commerce ha puntato molto su Amazon Prime Video, il suo principale servizio di streaming multimediale e il lancio di varie alternative concorrenti, come Disney+, ha reso questo settore sempre più competitivo.

Amazon può vantare una grande base di utenti e ciò anche per la bontà della sua offerta: un abbonamento Prime, infatti, mette a disposizione diversi interessanti servizi (a partire da quelli relativi alla piattaforma e-commerce), oltre ovviamente a garantire l’accesso ai contenuti video, inclusi quelli esclusivi.

Ci sono, tuttavia, tanti utenti che scelgono di non pagare un abbonamento e puntare su soluzioni gratuite con pubblicità e MiniTV rientra in questo genere di servizi.

Come funziona e cosa offre Amazon MiniTV

MiniTV sarà accessibile direttamente dall’app Amazon India e inizialmente si concentrerà su serie web, spettacoli comici e contenuti relativi a notizie di tecnologia, cibo, bellezza e moda.

A dire di Amazon, i contenuti presenti su MiniTV saranno dedicati esclusivamente al mercato indiano e tra i titoli disponibili vi sono quelli creati da TVF e Pocket Aces, due dei più grandi studi web indiani.

Gli utenti potranno anche contare sulle notizie relative agli ultimi prodotti e tendenze fornite dall’esperto di tecnologia Trakin Tech mentre di bellezza e moda si occuperanno Sejal Kumar, Malvika Sitlani, Jovita George, Prerna Chhabra e ShivShakti. Nei prossimi mesi, inoltre, MiniTV aggiungerà molti altri video nuovi ed esclusivi.

Al momento il nuovo servizio è già attivo sulla versione Android dell’app Amazon India e presto sarà messo a disposizione degli utenti anche sull’app dedicata ai dispositivi iOS.

Difficilmente MiniTV, che è pensato per una platea di utenti diversa da quella di Amazon Prime Video, sarà lanciato nei mercati europei.

Leggi anche: le novità di Amazon Prime Video di maggio