Very Mobile propone ad alcuni clienti il passaggio all’offerta con 50 GB

In questi giorni Very Mobile, operatore mobile virtuale di casa CK Hutchison, gruppo che ingloba anche WINDTRE, sta proponendo ad alcuni dei suoi clienti di cambiare la propria offerta attuale in favore di quella appena inserita in listino.

Nei giorni scorsi vi avevamo parlato delle novità introdotte nel listino di Very Mobile, con le nuove offerte caratterizzate da bundle mensili diversi rispetto alle precedenti, ma anche da un rincaro della spesa mensile.

Più precisamente, la nuova offerta più economica è comprensiva di minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati al costo di 5,99 euro al mese. Pertanto, si registra un aumento di 1 euro al mese a fronte di 20 GB di traffico dati in più.

Ebbene, nei giorni scorsi Very Mobile ha iniziato a proporre ad alcuni propri clienti il cambio offerta proprio in favore di questa. Il passaggio dall’offerta vecchia e non più commercializzata a quella nuova può essere effettuato comodamente tramite l’applicazione ufficiale ed è gratuito. A cambiare è ovviamente il costo del rinnovo mensile, che passa da 4,99 euro a 5,99 euro.

Ecco il testo del messaggio che l’operatore sta recapitando ai propri clienti:

«Impossibile resistere alla nuova offerta Very! Ora, a un solo euro in più al mese, puoi passare a 50 Giga, minuti e SMS illimitati, senza alcun costo per il cambio. Tutto direttamente dall’app Very in Offerta – Cambio offerta. Puoi aggiornarla su verymobile.it/v/v-app».

Infine, non va dimenticata la promozione Porta un Amico ancora attiva: come esaustivamente spiegato sul sito ufficiale, sia il cliente Very che l’amico invitato hanno diritto a 5 euro di ricarica omaggio e ciascun cliente può arrivare fino ad un massimo di 50 euro di ricariche omaggio.