TIM rende disponibile, al costo 5 euro, la navigazione in 5G per tutti i clienti

TIM ha pensato ad una piccola sorpresa per i suoi clienti, vecchi e nuovi, che desiderino provare la qualità della rete 5G: si tratta della TIM Promo 5G ON che abilita la navigazione sulla rete 5G di TIM con una velocità massima di 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload ovviamente dove c’è copertura.

TIM Promo 5G ON: navigazione in 5G per tutti i clienti

Attivando la Promo 5G ON, chiamata anche Vero 5G, i clienti TIM potranno usufruire della navigazione su rete 5G, al costo di 5 euro al mese (senza però alcun contributo di attivazione). Per abilitare la navigazione tramite la rete di quinta generazione l’opzione si affianca a un’offerta dati già attiva sulla SIM, con il rinnovo che avviene in automatico ogni mese. Usufruendo della Promo 5G ON, tutti i clienti che acquistano un nuovo smartphone 5G con TIM (a rate o in un’unica soluzione) possono ottenere la suddetta opzione gratuitamente per tre mesi.

E’ opportuno specificare che per poter usufruire della Promo 5G ON – una volta attivata la stessa opzione – bisogna usare un dispositivo compatibile e trovarsi in una delle città coperte, tra cui le principali sono Milano, Roma, Torino, Napoli, Firenze, Bologna, Genova, Brescia, Verona e Ferrara.