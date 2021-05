Il team di sviluppatori di WhatsApp non conosce riposo e continua a lavorare senza fermarsi un attimo al miglioramento di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea multi-piattaforma e così nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di una nuova versione beta dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.21.10.11.

Le novità della versione 2.21.10.11 di WhatsApp Beta per Android

Stando a quanto scoperto dallo staff di WABetaInfo, il team di WhatsApp sta lavorando a una nuova sezione per introdurre i pagamenti UPI (funzionalità che in India è già disponibile per gli utenti che fanno una richiesta di pagamento).

Al momento non è chiaro se la nuova sezione a cui lavorano gli sviluppatori di WhatsApp significhi che a breve venga annunciata la possibilità per tutti gli utenti in India di inviare pagamenti UPI per impostazione predefinita (e, quindi, senza la necessità di alcuna richiesta di pagamento).

Stando a quanto si apprende dalla seguente immagine, l’utente potrà configurare UPI Payments e, dopo aver collegato un conto bancario, sarà pronto per inviare e ricevere denaro su WhatsApp:

Sempre con tale versione dell’applicazione il team di sviluppatori ha messo a disposizione di più utenti una feature a cui lavora da diverse settimane e che introduce delle modifiche alla barra delle chat quando si scrive la didascalia per i contenuti multimediali.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

L’aggiornamento alla versione 2.21.10.11 di WhatsApp Beta per Android è già in fase di rilascio attraverso il Google Play Store per gli utenti che sono riusciti a registrarsi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse ugualmente provare questa nuova versione dell’app può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina ad esso dedicata seguendo questo link).