Certo, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G è senza ombra di dubbio l’apice dell’ingegno e dello sforzo ingegneristico di Samsung in termini di design, prestazioni e fotocamera, ma non si può certo dire che Samsung Galaxy S21 5G, il modello “base”, sia da meno. L’abbiamo anche sottolineato all’interno della nostra recensione in calce all’articolo: Samsung Galaxy S21 5G è uno tra i migliori smartphone Android nella sua fascia di prezzo.

200 euro di sconto per un mostro di smartphone

Se avete bisogno di uno smartphone completo sotto tutti i punti di vista e non potete attendere l’inizio delle offerte smartphone Amazon Prime Day 2021, siamo certi che quella di oggi su MediaWorld è sicuramente in grado di soddisfare le vostre necessità. Infatti, cliccando il link in calce alla news, avete l’opportunità di portarvi a casa Samsung Galaxy S21 5G 128 GB nella colorazione Phantom White al prezzo di 679 euro, ovvero ben 200 euro in meno del prezzo di listino.

Samsung Galaxy S21 5G monta un pannello Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici con risoluzione Full HD+ da 2400 x 1080 pixel e refresh rate a 120 Hz. Il processore Exynos 2100 è finalmente in grado di tenere testa alla controparte Qualcomm dopo anni di prestazioni non al top, merito anche della RAM da 8 GB e dallo spazio di archiviazione da 128/256 GB. Il comparto fotografico posteriore è costituito da tre lenti – principale da 12 MP, grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 64 MP -, mentre frontalmente il modulo punch hole è da 10 MP. Buona la batteria da 4000 mAh così come la presenza di Android 11 con la One UI 3.1.

Acquista Samsung Galaxy S21 5G su MediaWorld

