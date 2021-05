Il team di Samsung ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per gli smartphone della serie Samsung Galaxy S10, implementando così le patch di sicurezza mensili relative a maggio 2021.

Le novità del firmware G97XFXXUAFUE3 per Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e

Si tratta di un aggiornamento che porta anche su Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e le novità già introdotte su diversi modelli del colosso coreano nelle ultime settimane.

L’update in questione porta il firmware alla versione G97XFXXUAFUE3 e la sua disponibilità è già stata segnalata in Svizzera ma nel giro di qualche giorno dovrebbe raggiungere anche gli altri mercati europei (facendo ovviamente salvo il caso in cui si dovessero riscontrare dei bug critici che consigliano la sospensione della procedura di rilascio).

L’aggiornamento con le patch di sicurezza di maggio 2021 risolve numerose vulnerabilità che riguardano sia il sistema operativo Android che l’interfaccia personalizzata del colosso coreano.

E, aspetto da non sottovalutare, con tale update Samsung implementa anche una correzione critica per una grave vulnerabilità alla sicurezza che ha colpito milioni di dispositivi animati da un processore Qualcomm.

Come aggiornare il proprio device

Nel momento in cui l’aggiornamento sarà disponibile per il proprio Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ o Galaxy S10e, potrà essere scaricato e installato direttamente dallo smartphone.

I più impazienti che desiderano provare a forzare la procedura e controllare se l’update è già disponibile per il loro telefono possono accedere al menu delle Impostazioni, scorrere fino alla sezione dedicata agli aggiornamenti software e quindi effettuare la ricerca manuale.

Si ricorda che è sempre consigliato procedere al download dell’aggiornamento quando si è connessi ad una rete WiFi, così da evitare di correre il rischio di “prosciugare” il pacchetto di traffico dati offerto al proprio operatore telefonico.

Non ci resta altro da fare che augurarvi buon aggiornamento.