I display Samsung sono senza ombra di dubbio i migliori sul mercato, motivo per cui anche altri giganti del mondo hi-tech si affidano al colosso sudcoreano per i pannelli da montare sui propri dispositivi. A quanto pare, però, Samsung sarebbe intenzionato a rivoluzione il mercato una volta per tutte realizzando l’impossibile: un display da 1000 PPI (Pixel Per Inch). Questa metrica, utilizzata per indicare la densità dei pixel di un display, è essenzialmente un valore che serve per sottolineare il grado di dettaglio di un’immagine.

1000 PPI in arrivo entro il 2024

Un nuovo rapporto pubblicato da TheElec, indica che il colosso starebbe già lavorando al suddetto pannello che dovrebbe essere pronto al commercio nel 2024. Sebbene il report non faccia espressamente riferimento ai dispositivi mobile, è altamente probabile che Samsung voglia portare il pannello da 1000 PPI sul mondo degli smartphone per sbaragliare una volta per tutte la competizione.

Inoltre, il team di sviluppo impegnato nella realizzazione del pannello starebbe utilizzando una nuova tecnologia di transistor TFT (Thin-Film Transistor) essenziale per raggiungere quel potere di dettaglio. Normalmente i pannelli OLED non fanno uso della tecnologia TFT, ma la sua introduzione potrebbe portare importanti vantaggi sia in termini di consumi che di costo.

È ancora troppo presto per immaginare quali altri settori potrebbero essere interessati da questa tecnologia, ma non vediamo l’ora di scoprire qualcosa di più su questo incredibile progetto.

Potrebbe interessarti anche: migliori smartphone Samsung