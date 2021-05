Meizu non è sicuramente un marchio conosciuto per i propri wearable, visto che propone soltanto Smart Watch MIX, uno smartwatch ibrido. Le cose però sembra stiano per cambiare, visto che è in arrivo Meizu Watch, del quale sono stati svelati alcuni presunti render prima del suo lancio, oltre che una foto trapelata dallo store di China Telecom. Come spesso accade per prodotti di aziende cinesi, anche in questo caso il leak arriva da Weibo, piattaforma social estremamente popolare in Cina.

Il leaker, oltre all’immagine frontale, posteriore e laterale dello smartwatch, ha reso noto che probabilmente il suo sistema operativo sarà Flyme for Watch (è facile aspettarsi che a differenza della sua controparte smartphone, questo non sia basato su Android) e potrebbe essere in grado di installare app di terze parti. È possibile inoltre che questo nuovo indossabile sia dotato di gran parte delle funzionalità e caratteristiche degli ultimi smartwatch più all’avanguardia come ad esempio il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue e il monitoraggio del battito cardiaco.

Oltre a ciò, probabilmente l’indossabile dell’azienda cinese sarà in grado di riprodurre musica, tenere traccia della nostra attività fisica, offrire supporto ai pagamenti e alle eSIM per poter effettuare chiamate, come Apple Watch 6. Purtroppo il leaker non si è spinto oltre, lasciando ignote le specifiche hardware. Dal render e dall’immagine trapelata dallo store di China telecom però possiamo vedere che Meizu Watch avrà un quadrante rettangolare con display dai bordi stondati che ricorda molto da vicino Apple Watch. Un tasto singolo è stato posto sul lato destro del device, a fianco del quale sembra esserci un foro per il microfono. Sicuramente col passare del tempo saranno disponibili sempre più rumor ed informazioni che non mancheremo di fornirvi, intanto è possibile che possa essere presentato insieme alla serie 18 di smartphone Meizu.