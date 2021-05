A pochi giorni dalla presentazione ufficiale, CUBOT X50 si prepara ad arrivare sui mercati globali unendo un comparto fotografico di buona qualità a un prezzo, come sempre, aggressivo. Gli utenti cercano smartphone sempre più performanti, soprattutto dal punto di vista fotografico, ed è per questo che Cubot ha lanciato il suo nuovo smartphone, pensato proprio per chi vuole fotografare bene a basso costo.

Pochi giorni all’avvio delle vendite

Il produttore cinese ha fissato l’avvio della commercializzazione di Cubot X50 per lunedì 17 maggio, con la possibilità di risparmiare immediatamente sul prezzo di lancio grazie ai coupon di AliExpress. Ancora una volta il brand asiatico ha puntato sul prezzo, inserendo però una fotocamera di qualità, assistita dall’immancabile intelligenza artificiale.

A partire dalla fotocamera frontale da 32 megapixel, che con la funzione AI Beauty vi permette di ottenere selfie di elevata qualità, perfetti per i social ma non solo. E la fotocamera posteriore promette ottimi risultati, grazie soprattutto al sensore principale da 64 megapixel, con apertura f/1.8), capace di catturare immagini luminose.

Quando la luce cala, o nelle situazioni più difficili, entra in gioco la Super Night Mode, che permette catturare una maggiore quantità di luce, scattando sempre foto dettagliate. E per i più esigenti è presente la modalità Pro, con la possibilità di impostare manualmente i parametri di scatto e ottenere delle istantanee molto curate.

Non manca un sensore con lente ultra grandangolare, con una risoluzione di 16 megapixel e un’apertura f/2.4, per scattare panorami mozzafiato, al mare così come in montagna o per scattare foto di gruppo, anche rimanendo distanziati. A completare il quadro abbiamo un sensore da 5 megapixel(f/2.2) per gli scatti macro, molto comodo per immortalare i dettagli più minuti, oltre a un sensore utilizzato per i ritratti.

Oltre a un comparto fotografico di buona qualità, soprattutto se rapportato al prezzo di vendita, Cubot X50 può contare su un software evoluto, che permette di scegliere tra modalità ritratto e bellezza, panorama, oltre alle già citate modalità notte e Pro.

Cubot X50 sarà in vendita su AliExpress a partire da lunedì 17 maggio al prezzo di 169 dollari, circa 140 euro.

Informazione Pubblicitaria