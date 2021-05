Lo scorso 15 aprile ZTE presentava il nuovo device di punta dell’azienda cinese: ZTE Axon 30 Ultra. Con un hardware di alto livello e un design dal forte sapore premium, quest’oggi ZTE ci informa che ben presto sarà possibile acquistare ZTE Axon 30 Ultra anche nel nostro Paese.

Il pre-ordine parte dal 27 di maggio

Ricordiamo brevemente le interessanti caratteristiche tecniche di ZTE Axon 30 Ultra:

display AMOLED da 6,67″ con risoluzione Full HD+ con refresh rate 144 Hz e campionamento del tocco a 300 Hz;

processore Qualcomm Snapdragon 888;

RAM da 8/12/16 GB di tipo LPDDR5 con 128/256 GB di memoria interna;

fotocamera posteriore: lente principale da 64 MP con apertura f/1.6, lente grandangolare da 64 MP con apertura f/2.2, lente per foto ritratto da 64 MP con apertura f/1.9 e lente periscopica da 8 MP con zoom ottico 5x;

fotocamera anteriore da 16 MP;

certificazione IP68;

batteria da 4600 mAh con adattatore di ricarica da 65 W;

Android 11 con personalizzazione MyOS 11.

ZTE Axon 30 Ultra sarà disponibile in Italia in pre-ordine a partire dal 27 maggio sul sito ufficiale. L’azienda, inoltre, ci informa che i “mattinieri” che procederanno al pre-ordine dello smartphone riceveranno in omaggio gli auricolari ZTE TWS. Questi, invece, i prezzi e le configurazioni di ZTE Axon 30 Ultra quando sarà disponibile in vendita libera, dal 4 giugno: