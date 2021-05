Se siete utenti Android di vecchia data è molto probabile che l’applicazione Timely risvegli in voi ricordi assopiti, ma certamente piacevoli. In quegli anni, si parla del 2013, Android Jelly Bean era la versione dell’OS mobile di Google e le applicazioni non erano minimamente paragonabili a quelle a cui siamo abituati oggi, almeno dal punto di vista della UI.

Addio a Timely, un’app fuori dal tempo

Timely, però, aveva qualcosa di unico e particolare: per quanto fosse un’applicazione tutto sommato semplice – si tratta pur sempre di un’applicazione per la sveglia -, era caratterizzata da una interfaccia curata sotto tutti i punti di vista. Il grado di cura e dedizione infusi nella realizzazione della UI era così alto da avere addirittura attirato l’attenzione di Google che, pochi mesi dopo, acquisiva la piccola software house.

Timely è rimasta disponibile sul Play Store per tutti i 7 anni successivi alla sua acquisizione, raggiungendo l’ottimo traguardo di 10 milioni di download complessivi sullo store digitale. L’ultimo aggiornamento rilasciato all’applicazione risale ormai al 2018 ma, come informa l’azienda stessa in un banner sul sito ufficiale, l’applicazione non sarà più disponibile sul Play Store a partire dal 31 maggio 2021. L’azienda provvederà anche a chiudere i server fondamentali per il funzionamento della sincronizzazione delle sveglie, pertanto è probabile che non avrà più senso continuare ad utilizzarla.

Se utilizzate ancora Timely e volete scoprire un’altra applicazione fatta bene e che offre tante funzioni, vi consigliamo di provare Google Orologio che poco tempo fa ha anche superato il traguardo di 1 miliardo di download dal Play Store.