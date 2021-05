Torniamo a occuparci di TikTok e delle misure che questo social network sempre più popolare tra i giovanissimi si è impegnato a prendere nel nostro Paese per impedire violazioni e, soprattutto, che utenti troppo piccoli possano avere accesso ad esso.

TikTok ha rimosso oltre 500.000 utenti nel nostro Paese

Nelle scorse ore il Garante della Privacy ha reso noto che i provvedimenti d’urgenza adottati per proteggere gli utenti più piccoli hanno già dato i loro frutti anche se chiede a TikTok un impegno ancora più grande.

Ricordiamo che all’inizio di quest’anno il Garante della Privacy ha imposto al social network il blocco immediato dell’uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica e tra il 9 febbraio e il 21 aprile sono stati oltre 12,5 milioni gli utenti italiani a cui è stato chiesto di confermare di avere più di 13 anni.

Questo controllo ha portato alla rimozione di oltre 500.000 utenti: circa 400.000 per motivi di età (ossia 13 anni non ancora compiuti) e 140.000 attraverso una combinazione di moderazione e strumenti di segnalazione implementati all’interno dell’applicazione.

Il Garante della Privacy chiede un ulteriore sforzo

Secondo il Garante della Privacy, il popolare social network deve impegnarsi ancora di più per impedire che utenti di età inferiore ai 13 anni possano accedere alla piattaforma e, pertanto, suggerisce l’adozione di ulteriori misure.

Il team di TikTok si è così impegnato a garantire la cancellazione, entro 48 ore, degli account segnalati e che risultino intestati a utenti con meno di 13 anni di età, sfruttare l’intelligenza artificiale per minimizzare il rischio che bambini possano accedere alla piattaforma, mettere in atto iniziative di comunicazione sui mass media per un uso consapevole di questo social network e rendere più semplice l’informativa per gli utenti, soprattutto per quelli più giovani.

Il Garante della Privacy assicura che continuerà a monitorare la situazione, per accertarsi che TikTok rispetti gli impegni presi e il team del popolare social network ha già reso noto che collaborerà con le autorità per tutelare la sicurezza degli utenti di età inferiore ai 13 anni.

Ancora non ci segui su TikTok? Il nostro canale si chiama @tuttotech.net

Potete scaricare TikTok per Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge: