Windows 10 è sempre più il sistema operativo ideale per chi vuole scambiare rapidamente i contenuti tra il PC di casa (o di lavoro) e il proprio smartphone Android. Se possedete un computer con un sistema precedente e dovete aggiornarlo, o se avete appena assemblato un nuovo computer e vi manca il sistema operativo, oggi abbiamo una serie di offerte proprio per voi.

Summer Sale di GoDeal24

GoDeal24, azienda specializzata nella vendita di chiavi di attivazione, ha lanciato infatti una nuova campagna promozionale, che rende davvero facile ed economico mettersi in regola con i software installati sul vostro computer. Al di là dell’aspetto etico, un software regolare vi permette di ricevere gli aggiornamenti di sicurezza, non vi espone a rischi legati all’utilizzo di software che aggirano le protezioni e vi permette di avere sempre a disposizione le feature più recenti, senza ricorrere a trucchi e a scorciatoie illegali.

Di fronte a certi prezzi poi cade anche ogni possibile discorso economico, visto che per mettere in regola Windows 10 vi bastano poco più di 6 euro, meno di quanto spendereste per una pizza. Volete un esempio? Utilizzando il coupon EBS45 prima di procedere al pagamento, potrete ottenere il 45% di sconto sui seguenti prodotti (il prezzo indicato è quello finale, sconto incluso):

Come vedete dunque si tratta di pezzi più che abbordabili. Se vi state chiedendo come mai siano così bassi la spiegazione è rapida. GoDeal24 non vi vende la classica scatola con CD, etichetta per la licenza e altri manuali ma semplicemente la chiave di attivazione del prodotto. Vi basterà inserirla nell’apposito campo durante la procedura di installazione, o alla richiesta di attivazione, e attendere qualche secondo affinché il sistema autorizzi la vostra licenza.

Utilizzando il codice EBS60, ad esempio, potete avere il 60% di sconto su questi prodotti:

Il processo di acquisto è decisamente rapido, scegliete il prodotto, pagate utilizzando uno dei tanti metodi a vostra disposizione, e nel giro di pochi minuti riceverete la vostra chiave di attivazione, da conservare per future reinstallazioni. Oltre alle promozioni che vi abbiamo presentato, ci sono numerose altre offerte che potete scoprire visitando la pagina ufficiale del rivenditore.

Informazione Pubblicitaria