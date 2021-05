Dopo avere festeggiato la quarta posizione nella classifica dei maggiori produttori di smartphone in Europa, in queste ore OPPO presenta un case per smartphone unico nel suo genere. OPPO One-Touch Phone Case Set è una “semplice” cover per smartphone che nasconde però una piccola ma interessante tecnologia: la connettività UWB.

Gestire i dispositivi smart con una cover

Con un design minimal, di colorazione Galaxy Grey, e con il logo della compagnia serigrafato nell’angolo destro inferiore, il case di OPPO svolge la sua azione quando accoppiato ad un piccolo sticker da agganciare ad un dispositivo smart da controllare in remoto, proprio grazie alla tecnologia USB.

Lo sticker, munito di un piccolo LED di stato e di una porta USB Type-C per la ricarica, può essere agganciato magneticamente ad una vasta gamma di dispositivi smart così da poterlo riposizionare su altri device senza alcuna limitazione. Munito di tre modalità di utilizzo – Switch, Control Card e Startup -, l’utente può controllare lo stato di funzionamento di un dispositivo smart con un doppio tap sul retro di OPPO One-Touch Phone Case Set, puntando il telefono nella direzione dello sticker.

La modalità Switch offre la possibilità di accedere/spegnere un dispositivo; la modalità Control Card apre un ventaglio di opzioni tra cui scegliere; e la modalità Startup esegue alcuni preset preimpostati. Purtroppo non abbiamo informazioni su quando il prodotto sarà disponibile sul mercato e a che prezzo, ma vi terremo informati non appena ci saranno novità in merito.

