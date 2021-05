Google Messaggi non è esattamente la più famosa tra le applicazioni della casa di Mountain View, tuttavia potrebbe presto guadagnare nuovi estimatori tra gli utilizzatori di tablet Android grazie ad una nuova funzione in lavorazione.

A dirla tutta, negli ultimi mesi diversi utenti hanno abbracciato Google Messaggi anche grazie alle maggiori attenzioni ricevute dall’app: solo nel corso dell’anno sono arrivate novità comode e interessanti come i suggerimenti per la creazione di eventi in calendario, i messaggi pianificati, la cancellazione automatica dei messaggi OTP, e la UI ottimizzata per la One UI di Samsung.

Per battere il proverbiale ferro finché è caldo, Google sta lavorando ad altre novità da implementare in Messaggi e alcune sono già state scovate dal team di XDA effettuando il teardown dell’APK della versione più recente dell’app.

Google Messaggi: split-screen su tablet

La versione 8.0.054 di Google Messaggi è da poco arrivata sul Google Play Store e sono state individuate delle stringhe di codice che suggeriscono l’introduzione di una visuale split-screen per i tablet Android.

In particolare, l’app dovrebbe presto ricevere la nuova impostazione “List detail view” che, una volta attivata, permetterà di avere a sinistra la lista delle conversazioni e a destra, in una porzione di schermo più ampia, quella aperta.

Questa nuova UI, come si può notare dagli screenshot, sarebbe particolarmente comoda sui dispositivi con display più grandi, ancora meglio se utilizzati in modalità landscape.

Ecco le stringhe di codice in argomento:

<string name = "split_view_pref_key" > split_view_pref_key </string> <string name = "split_view_pref_summary" > Show conversation list next to the conversation </string> <string name = "split_view_pref_title" > List detail view </string>

Altre novità

Lo stesso APK contiene anche stringhe di codice che fanno riferimento ad altre novità in preparazione per l’app.

Innanzitutto, Google Messaggi dovrebbe permettere di inviare messaggi usando uno smartphone abbinato. La funzione ha senso se letta nel contesto della nuova UI per tablet: permetterebbe all’utente di scegliere se inviare un messaggio dal tablet – se dotato di connessione dati – o dallo smartphone associato.

<string name = "switcher_json" > switcher_animation.json </string> <string name = "switcher_pair_device_title_text" > Text with paired phone </string> <string name = "switcher_positive_button_text" > Continue </string> <string name = "switcher_title_text" > Choose how to send & receive messages </string> <string name = "switcher_use_device_sim_number" > (%s) </string> <string name = "switcher_use_device_sim_title_text" > Text with this device’s SIM </string>

Una feature simile, identificata come “Call and Message Continuity”, è disponibile già adesso nella versione di Google Messaggi riservata a smartphone e tablet Samsung. A quanto pare, Big G sta valutando di renderla disponibile per tutti.

Nel mese di ottobre dello scorso anno, Google Messaggi aveva ricevuto la nuova feature per categorizzare le conversazioni in base al contenuto, ma con una grossa lacuna: l’impossibilità per l’utente di selezionare una categoria predefinita.

Le seguenti stringhe di codice scovate nel citato APK suggeriscono che a breve Google Messaggi dovrebbe consentire all’utente di modificare la categoria principale.

<string name = "primary_view_banner_all_title_text" > Your primary view is All </string> <string name = "primary_view_banner_body_text" > Manage or change this in Settings </string> <string name = "primary_view_banner_negative_button_text" > Settings </string> <string name = "primary_view_banner_personal_title_text" > Your primary view is Personal </string> <string name = "primary_view_banner_positive_button_text" > Got it </string>

Tutte queste nuove funzioni sono attualmente in fase di sviluppo e non sono ancora disponibili per l’utente finale. Vi sembrano delle novità utili? Quale sfruttereste maggiormente? Fatecelo sapere nel box dei commenti e scaricate la versione più recente di Google Messaggi dal Play Store cliccando sul badge sottostante.