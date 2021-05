Ci sono aggiornamenti pieni di novità per questi Samsung economici

In queste ore ci sono tre smartphone Samsung di fascia economica che stanno ricevendo degli aggiornamenti software piuttosto interessanti in termini di novità contenute, più precisamente si tratta di Samsung Galaxy A32, Samsung Galaxy M02s e Samsung Galaxy F02s.

Andiamo a scoprire quali cambiamenti sono stati introdotti su ciascuno di questi modelli.

Samsung Galaxy A32: le novità dell’aggiornamento

Samsung Galaxy A32 è la variante più economica, meno prestante e sprovvista di connettività 5G del più noto Samsung Galaxy A32 5G. Presentato a fine febbraio con a bordo Android 11 e la One UI 3.1, questo modello non è mai arrivato ufficialmente in Italia.

Dei tre smartphone Samsung protagonisti degli aggiornamenti di oggi, Samsung Galaxy A32 è sicuramente quello che sta ricevendo l’update meno interessante. È partito, infatti, da Panama il roll out della versione firmware A325MUBU1AUD2 che implementa le patch di sicurezza – SMR (Security Maintenance Release) – di maggio 2021. Non ci sono altre novità o dettagli da segnalare.

Samsung Galaxy M02s e F02s: le novità degli aggiornamenti

Gli ancora meno costosi e meno famosi Samsung Galaxy F02s e Samsung Galaxy M02s stanno invece ricevendo un major update bello ricco di novità.

Per entrambi i modelli il roll out ha preso le mosse dall’India e l’aggiornamento software – firmware E025FXXU1BUDC per Samsung Galaxy F02s e M025FXXU2BUDC per Samsung Galaxy M02s – contiene Android 11, la One UI 3.1 Core e le patch di sicurezza di aprile 2021.

Pur in mancanza di un changelog ufficiale, dovrebbero essere presenti i cambiamenti principali della One UI 3.1: novità grafiche, prestazionali, permessi one-time, nuovi controlli per la privacy e Benessere Digitale migliorato, novità per Samsung Keyboard, Home screen, Lock screen, Impostazioni, chiamate e conversazioni e quant’altro.

Come aggiornare Samsung Galaxy A32, F02s, M02s

Nessuno dei tre modelli è venduto ufficialmente da noi, qualora ne foste comunque in possesso, potreste effettuare una ricerca manuale degli aggiornamenti descritti seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.