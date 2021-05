Torniamo a occuparci di Tuned, l’applicazione lanciata lo scorso anno da Facebook per offrire alle coppie una soluzione per vivere i social e il loro amore attraverso un’esperienza innovativa e che ora è disponibile anche su Android.

Si tratta di un’app realizzata dal team di New Product Experiments, sezione di Facebook che si occupa di provare nuove app e servizi in ambito ristretto, ossia senza le difficoltà che comporta il rilascio su scala globale per tutti gli utenti della popolare piattaforma dei social network.

Tuned è una soluzione prettamente dedicata alle coppie e offre strumenti di messaggistica di base, oltre alla possibilità di condividere aggiornamenti di stato, contenuti e stati d’animo.

Tuned è il social network di Facebook per le coppie

Tra le feature di questa applicazione vi sono anche la possibilità di pubblicare note d’amore, foto, adesivi e GIF, sempre con la coppia al centro del tutto: in pratica, Tuned dovrebbe aiutare gli innamorati a vivere la loro storia sfruttando le potenzialità offerte dai social network ma senza alcuni dei loro aspetti negativi, come ad esempio la gelosia.

Una delle funzionalità più utili di Tuned è rappresentata dal calendario, in quanto consente di memorizzare anniversari e date importanti, così da non correre il rischio di dimenticarli (con i conseguenti inevitabili problemi).

Purtroppo non vi sono dettagli precisi relativi alla privacy ed è probabile che i dati pubblicati siano soggetti alle classiche regole seguite da Facebook per la pubblicità sulle proprie piattaforme.

Al momento l’app Tuned è disponibile in una versione beta aperta e non richiede un account Facebook, essendo sufficiente un numero di telefono, anzi due, in quanto bisogna invitare il proprio partner prima di poter accedere alla piattaforma.

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate provare la nuova applicazione di Facebook, potete scaricare il relativo file APK da installare manualmente da APK Mirror (qui trovate la pagina dedicata).