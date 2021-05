Samsung Display ha fatto la richiesta di registrazione di quattro nuovi marchi che potrebbero riguardare gli attesi Samsung Galaxy Z Flip 3 e Samsung Galaxy Z Fold 3, device pieghevoli che saranno lanciati nel corso della prossima estate.

Quattro marchi per i display dei prossimi device di Samsung

Le richieste di marchio sono state presentate lunedì 10 maggio 2021 presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) e dovrebbero essere relativi al sistema di protezione adottato dal colosso coreano per salvaguardare l’integrità degli schermi dei suoi device.

In particolare, i marchi per cui è stata presentata la richiesta di registrazione sono i seguenti:

UTG 2.0

UTG+

S-UTG

DragonGlass

Al momento non è chiaro se vi siano differenze tra UTG 2.0, UTG+ e S-UTG, che potrebbero indicare la medesima tecnologia ma adottata su diversi dispositivi Samsung mentre dietro il marchio DragonGlass si potrebbe nascondere uno strato aggiuntivo per garantire al display una maggiore resistenza agli eventuali urti.

Probabilmente nelle prossime settimane emergeranno nuovi dettagli.

Il colosso coreano lavora ad un nuovo sistema di raffreddamento

E sempre a proposito di marchi, Samsung ne ha presentato anche un altro presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) e l’Ufficio per la Proprietà Intellettuale del Regno Unito (UKIPO): ci riferiamo ad “Activate Fan Mode“.

Purtroppo non vi sono particolari dettagli al riguardo ma il nome “Activate Fan Mode” suggerisce che i futuri smartphone Galaxy saranno dotati di una ventola di raffreddamento interna o almeno di un nuovo tipo di soluzione per il loro raffreddamento.

Pare che gli utenti dovrebbero essere in grado di poter decidere quando attivare tale sistema di raffreddamento, magari durante le sessioni più intense di gaming.

Non vi sono indicazioni nemmeno sui primi smartphone che potrebbero essere dotati di questa nuova soluzione e tra i modelli in lizza vi sono anche le nuove generazioni di telefoni pieghevoli dell’azienda, in arrivo in estate. Staremo a vedere.