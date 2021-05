Dura solamente quattro giorni, da oggi e fino al 15 maggio, la speciale promozione di lancio di Blackview A90, che vi permette di risparmiare il 43% sul prezzo di acquisto, davvero niente male. Sono tanti i miglioramenti rispetto al predecessore, a partire dalla presenza di Android 11, ma le novità non finiscono qui.

Promo di lancio per Blackview A90

Blackview A90 riprende il design sottile e leggero che contraddistingue i suoi predecessori della famiglia A: spessore di 8,8 millimetri e pero di 185 grammi, niente male se consideriamo che lo schermo ha una diagonale di 6,39 pollici. 166,3 x 77,6 millimetri l’altezza e la larghezza, numeri non impressionanti ma sufficienti a garantire un’ergonomia dignitosa, alla quale contribuisce la cover posteriore 3D.

Per quanto riguarda la scheda tecnica Blackview ha scelto un MediaTek Helio P60 octa core, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, più che sufficienti per un normale uso quotidiano. Grazie alla batteria da 4.280 mAh potrete arrivare a sera anche con un utilizzo particolarmente intenso, ma non sarà difficile raggiungere i due giorni di autonomia.

Con Blackview A90 arriva anche Doke OS 2.0, la nuova interfaccia basata su Android 11, con una serie di ottimizzazioni che impediscono alle app in background di consumare troppe risorse e con una modalità gioco che blocca le notifiche e le chiamate per un’esperienza più coinvolgente.

Curato anche il comparto fotografico, con un sensore principale Sony IMX363 da 12 megapixel che permette di scattare foto in HDR e dotato di Night Mode per scatti sempre chiari anche con poca luce. Nella parte frontale è stato scelto un sensore da 8 megapixel assistito dall’intelligenza artificiale per migliorare la qualità degli scatti.

Lo schermo, come detto in apertura, ha una diagonale di 6,39 pollici con risoluzione HD (720 x 1560 pixel) e non vanno dimenticati la presenza di un lettore di impronte digitali laterale e della tecnologia NFC che permette di effettuare pagamento in mobilità. Quattro i colori tra cui scegliere: Black, Green, Gradient Blue e Guava Red.

Il prezzo di listino è di 199,99 dollari (circa 164 euro) ma fino al 15 maggio potete averlo a soli 113,99 dollari, poco meno di 94 euro al cambio attuale, davvero niente male. Potete acquistarlo utilizzando il link sottostante, più in basso il video ufficiale di Blackview A90. Per maggiori informazioni sullo smartphone vi rimandiamo alla pagina ufficiale.

