Come ben sappiamo OPPO è la rivelazione del Q1 2021 da quando ha raggiunto la quarta posizione della classifica dei maggiori produttori di smartphone in Europa, ma nel mentre continua ad essere impegnato nella realizzazione di nuovi dispositivi ed evidentemente anche nello sviluppo di ColorOS 11, l’ultima versione della personalizzazione Android.

In queste ore l’azienda ha presentato la tabella di marcia per quanto riguarda il rilascio della versione beta di ColorOS 11 relativa al mese di maggio 2021.

Tanti device pronti per ColorOS 11

Ecco la tabella di marcia per quanto riguarda il rilascio di ColorOS 11 per gli smartphone OPPO:

OPPO A32, a partire dal 19 maggio ;

; OPPO A11, OPPO A11x, OPPO A9 e OPPO A9x, a partire dal 20 maggio ;

; OPPO Reno Z, a partire dal 26 maggio 2021.

Tutti gli utenti muniti di questi smartphone possono esprimere la propria volontà a partecipare al programma beta seguendo questi semplici passi:

entrare nel pannello delle Impostazioni;

tappare sulla voce Aggiornamenti software > tappare sull’icona a forma di ingranaggio in alto a destra > selezionare la voce Upgrade Early Adopters.

Dopo aver completato l’operazione e aver dato il proprio consenso ai Termini di Servizio, è possibile tappare sul tasto per effettuare la ricerca di nuovi aggiornamenti software ed iniziare a scaricare ColorOS 11. Come per ogni beta, il nostro consiglio è quello di valutare molto bene se provare un OS non ancora pronto ad essere rilasciato nel canale stabile per via dei potenziali bug non ancora definitivamente corretti.

In copertina OPPO Find X3 Pro

