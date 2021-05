OpenSignal ha pubblicato il nuovo rapporto aggiornato a maggio 2021 sulla qualità degli operatori italiani testandoli su sette categorie: esperienza video, esperienza di gioco, esperienza di conversazione, esperienza di download, esperienza di upload, disponibilità del 4G e copertura del 4G.

Vodafone è l’operatore perfetto per gli utenti

Vodafone, sempre secondo OpenSignal, è il migliore operatore telefonico per quanto riguarda l’esperienza utente risultando vincitore dei premi relativi all’esperienza video, di gioco e di conversazione. WINDTRE, invece, si presenta come vincitore delle categorie relative alla velocità di download e upload, il che conferma ancora una volta che questi parametri non hanno nulla a che vedere con l’effettività qualità della rete e dell’esperienza utente in generale.

Iliad resta (ancora) a bocca asciutta

Tutti e quattro gli operatori hanno migliorato la disponibilità della rete 4G negli ultimi sei mesi, e finalmente Iliad per la prima volta ha superato il 90% di copertura in 4G. Vodafone, anche in questo caso, risulta vincitore del premio per quanto riguarda la disponibilità della connettività 4G nel nostro Paese. D’altro canto, però, WINDTRE è l’unico operatore nel nostro Paese ad avere superato la soglia di 30 Mbps in download e 10 Mbps in upload, anche se gli altri player stanno iniziando ad accorciare le distanze in termini di prestazioni.

Iliad è di fatto l’unico operatore è restare a bocca asciutta per quanto riguarda i premi nelle sette categorie soprastanti, mentre TIM condivide con Vodafone il premio per la categoria 4G Coverage Experience.

