Su Chrome Canary desktop è possibile attivare un nuovo menù di condivisione che va a migliorare la capacità di inviare link o condividere con i propri device la pagina che si sta visitando. Una delle peculiarità del browser di Google, che lo rende uno dei migliori browser disponibili, è la facilità di utilizzo, specialmente per quanto riguarda la condivisione dei propri tab di navigazione. Se si è loggati sia su desktop che su dispositivi mobili, inviare un link tra essi è semplicissimo, mentre la creazione di QR Code ad hoc permette trasferire il collegamento a un sito grazie soltanto a una foto.

Il nuovo menù di condivisione di Chrome raggruppa e rende ancor più user friendly queste operazioni sotto un’unica icona “+” di fianco all’icona dei preferiti. Ora come ora invece, per accedere a queste funzioni bisogna cercarle nel menù opzioni consultabile della Omnibox, menù che ormai ha raggiunto dimensioni abbastanza importanti, vista la mole di opzioni offerta dal browser dell’azienda di Mountain View. Il nuovo menù vede la presenza delle due opzioni classiche “invia ad altri device” e il metodo che utilizza i QR Code oltre che la possibilità di copiare il link negli appunti, salvare la pagina e trasmetterla tramite Google Cast.

In pratica ci troviamo di fronte qualcosa di piuttosto simile a ciò di cui gli utenti Android sono abituati, vista la somiglianza con il menù di condivisione presente sulla versione mobile di Chrome. Se avete Chrome Canary desktop V92 e volete provare questo nuovo menù, non dovete far altro che digitare chrome://flags nella barra di ricerca, e poi cercare la voce “Desktop Sharing Hub in Omnibox“. Una volta attivata e riavviato il browser, sarà possibile usarla su Windows, Linux, Chrome OS e Mac. Al momento sembra essere tutto funzionante, quindi speriamo di veder presto questo nuovo menù anche sulla versione stabile, anche se probabilmente ci sarà da aspettare fino a luglio.