In un costante sforzo per rendere la piattaforma il più inclusiva possibile e aperta alle necessità contemporanee, Instagram annuncia l’arrivo di una importante aggiunta da inserire all’interno del proprio profilo personale: i pronomi.

Si parte dagli USA con altri paesi a seguire

Con un semplice tweet pubblicato sul proprio profilo Twitter, infatti, Instagram svela che in “alcuni paesi” è adesso possibile aggiungere i pronomi subito sotto il proprio nome utente, direttamente all’interno della nuova voce “Pronomi“. La schermata di inserimento, com’è possibile osservare nelle immagini sottostanti, permette ad ogni utente di inserire fino a quattro pronomi per il proprio profilo in modo che le persone “sanno come fare riferimento a te.” Un ulteriore campo di conferma, inoltre, consente di rendere visibile i pronomi solo ai propri follower nel caso in cui si voglia rendere questa informazione il più privata possibile.

Come confermano i colleghi di The Verge, e come abbiamo provato noi stessi in redazione, la nuova funzionalità inizia ad essere disponibile negli Stati Uniti e in pochi altri paesi; purtroppo, però, sembra che per l’Italia ci sia ancora da attendere. Nel caso in cui questa nuova funzione fosse di vostro interesse, Instagram ha pubblicato un apposito form da compilare per richiedere l’aggiunta dei pronomi oppure di aggiungerli semplicemente nella propria biografia in attesa che la nuova funzione sia disponibile per tutti.