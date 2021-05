Con Google Pixel 6 che giorno dopo giorno si avvicina sempre più alla data di lancio, ci si chiede quali e quante potrebbero essere le novità che Google ha in serbo per la nuova generazione di smartphone di fascia alta, riconosciuta in tutto il mondo per essere l’incarnazione perfetta di Android, proprio come l’ha concepito Google stesso.

Display migliori per Google Pixel 6?

Uno spiraglio di quello che forse sarà in futuro, magari già con Google Pixel 6, ce lo fornisce Google stesso con l’annuncio di una nuova posizione di lavoro nell’ambito “Display Color” per “Google Pixel”. Ovviamente, come sottolineano i colleghi di Smartdroid, quel “Google Pixel” potrebbe non fare riferimento necessariamente alla famiglia di smartphone Pixel, ma nulla ci vieta di presumere che in realtà il colosso di Mountain View voglia migliorare la qualità dei display di future generazioni di smartphone Pixel.

Tra le responsabilità elencate nella pagina relativa alla nuova posizione di lavoro, leggiamo che il candidato dovrà “ottimizzare il colore del display e la qualità dell’immagine per i prodotti di elettronica di consumo, ottenendo una qualità equivalente o superiore ai prodotti esistenti nel portafoglio hardware di Google“.

Il display di Google Pixel 5, l’ultimo smartphone di Google, è di buona qualità ma certamente non il migliore del mercato; da questo punto di vista Samsung, ad esempio, può fare scuola a tutti su cosa significa avere una tecnologia di altissimo livello per la qualità dei display. La speranza, infine, è che Google focalizzerà la propria attenzione al fine di offrire ai propri utenti una qualità d’immagine dei display ancora superiore.

In copertina Google Pixel 5