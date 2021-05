In un costante impegno per rendere sempre più vantaggioso utilizzare Google Assistant sui dispositivi smart presenti in casa, già la scorsa settimana vi avevamo parlato come il team di sviluppo di Google stesse lavorando per portare la funzione Broadcast anche sugli smartphone. L’idea di fondo è quella di inviare messaggi a tutti i componenti di un nucleo familiare, partendo ad esempio da uno smart speaker, dando modo a tutti di rispondere ad essi anche tramite i propri smartphone.

Arriva la funzione Broadcast

Ebbene, come sottolineano i colleghi di 9to5google, in queste ore la funzione svelata da Big G è adesso in fase di rollout assieme al nuovo menu “Communication“, all’interno delle impostazioni di Google Assistant. Precedentemente etichettato come “Chiamate e videochiamate“, al suo interno possiamo trovare la funzione Broadcast assieme ad altre voci, tra cui:

Your contacts ;

; Broadcast : che serve per “Inviare, ricevere o rispondere a qualsiasi messaggio broadcast sui tuoi dispositivi personali, come il tuo smartphone. Puoi sempre utilizzare la funzione broadcast sui dispositivi di casa come speaker e smart display”;

; Video & Voice Apps ;

; Call Providers.

Google ha pubblicato questa ricca pagina di supporto che spiega come impostare e utilizzare la funzione Broadcast sui propri dispositivi smart.