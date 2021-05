La carenza globale di chip sta causando molti grattacapi in quasi tutti i settori, specialmente in quelli tecnologicamente più avanzati. Secondo un nuovo rapporto, la mancanza di chip sta rallentando la produzione degli smartphone della gamma Galaxy A, la più venduta di Samsung.

Oltre a dover rinunciare al rilascio un nuovo Galaxy Note quest’anno, il colosso sudcoreano ora non è nemmeno in grado di assecondare la domanda di smartphone della sua serie più richiesta, della quale fanno parte Samsung Galaxy A52 e Galaxy A72 lanciati un paio di mesi fa.

Anche gli smartphone Samsung più venduti risentono della carenza di chip

Rapporti provenienti dalla Corea rivelano che la penuria di chip ha costretto Samsung a posticipare il rilascio di alcuni modelli di smartphone nei mercati cruciali. Ad esempio, Samsung Galaxy A72 non è ancora disponibile negli Stati Uniti ed è improbabile che il produttore non intenda lanciarlo in questo paese.

Purtroppo al momento nessuno è in grado di pronosticare quando la situazione potrebbe migliorare, pertanto Samsung sembra destinata a chiudere un brutto trimestre per via della carenza di chip. Oltre che per la serie Samsung Galaxy A, gli stessi chip vengono utilizzati anche negli smartphone di Xiaomi e Redmi, riducendo ulteriormente la già limitata offerta.