Carl Pei, popolare co-fondatore di OnePlus e ora impegnato in una nuova avventura, nel corso di un’intervista rilasciata a CNBC non ha risparmiato alcune critiche ad Apple, azienda della quale ha detto di essere stato in passato un grande fan.

A dire di Carl Pei, all’interno del colosso di Cupertino negli ultimi anni si è molto rallentato il processo di innovazione e la tecnologia ha iniziato ad apparire come un qualcosa di freddo.

Carl Pei non risparmia critiche ad Apple

Pei riconosce ad Apple il merito di avere letteralmente rivoluzionato dapprima il settore dei PC con l’introduzione dell’iMac G3 e poi quello degli smartphone con il lancio del primo iPhone, dando il via a quella che è l’attuale fase che stiamo vivendo, caratterizzata da telefoni basati su un display touch (sistema di interazione che ha soppiantato quello precedente, basato su tastierini e touchpad).

Negli ultimi anni, tuttavia, sembra che il colosso di Cupertino abbia arrestato la propria corsa, tanto che in molti utenti sta prendendo il sopravvento una sensazione di noia.

Perchè cambiare il proprio telefono con quello di generazione successiva se le differenze sono minime? Questa, a dire di Carl Pei, è una domanda che sempre più utenti si pongono e che secondo lui conferma che le persone sono sempre meno ottimistiche nei confronti della tecnologia mentre il sentimento che sta prendendo il sopravvento è quello dell’indifferenza.

Ricordiamo che nelle scorse ore la nuova azienda di Carl Pei ha annunciato che il prossimo mese lancerà il suo primo prodotto, chiamato Nothing Ear 1: si tratterà di un paio di cuffie di tipo true wireless, che a dire del dirigente avrà le potenzialità per introdurre delle novità anche in questo mercato (tra le sue feature un design retrò e un sistema con 20 livelli di cancellazione del rumore), il tutto con l’obiettivo di avvicinare maggiormente gli utenti alla tecnologia.

La sfida ad Apple AirPods è stata lanciata.

