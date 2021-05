Un brevetto recentemente segnalato da LetsGoDigital mostra il concept di un particolare smartphone Xiaomi dalla forma cilindrica con display avvolgibile.

Il brevetto di design è stato depositato dal produttore presso la China National Intellectual Property Administration (CNIPA) nel marzo 2020 ed è stato approvato e pubblicato oggi.

Xiaomi brevetta un bizzarro smartphone con display avvolgibile

La documentazione allegata al brevetto include 32 immagini del prodotto che assomiglia più a un’altoparlante intelligente come Mi Smart Speaker, tuttavia la descrizione fornita dall’azienda non lascia spazio a dubbi sul fatto che si tratti si uno smartphone con un ampio schermo avvolgibile.

Una cornice montata sul lato dello schermo funge anche da maniglia per srotolarlo e nella sua posizione più compatta il display si trova all’interno del corpo del dispositivo in modo che rimanga ben protetto.

Le immagini mostrano anche un singolo pulsante posizionato sulla parte superiore di questo smartphone arrotolabile di Xiaomi che presumibilmente serve per accenderlo e spegnerlo.

Inoltre, un sistema di fotocamere è visibile sul retro dell’alloggiamento, ma purtroppo mancano i dettagli in merito. A giudicare dal design degli obiettivi, sembra esserci una fotocamera principale, un flash e una fotocamera con zoom.

Infine, si nota che questo particolare smartphone Xiaomi è dotato di un grande altoparlante nella parte inferiore paragonabile a quello di uno speaker bluetooth, oltre a un connettore USB-C, tuttavia è possibile che questo dispositivo possa essere ricaricato solo in modalità wireless.

Lo schermo a scomparsa e l’ampio sistema di altoparlanti lo rendono un dispositivo multimediale adatto per guardare un film o ascoltare musica, oppure ideale per dimostrazioni a colleghi o clienti, e molto meno indicato per le chiamate.

Essendo ancora un prototipo, resta da vedere quali possibilità Xiaomi sta esplorando e se potrebbero plasmare il nostro futuro utilizzo dello smartphone.