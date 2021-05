La piattaforma Wear OS by Google senza dubbio non rientra nel gruppo di prodotti a cui il colosso di Mountain View dedica maggiori attenzioni ma ciò non significa che l’azienda statunitense non abbia in progetto di apportare dei miglioramenti che possano garantire agli utenti un’esperienza sempre più piacevole e moderna.

E una conferma arriva da un sondaggio condotto da Google proprio con una parte di utenti Wear OS, ai quali viene chiesto di dare una mano al colosso statunitense per provare a migliorare la piattaforma destinata ai dispositivi indossabili.

Google chiede aiuto agli utenti per migliorare Wear OS

Il sondaggio pone agli utenti alcune domande per riuscire a valutare quanto siano soddisfatti di Wear OS e ci sono anche alcune sezioni di tale indagine in cui gli utenti possono commentare ciò che amano di questa piattaforma e gli aspetti che invece vorrebbero modificare.

Una volta completato il sondaggio, viene visualizzato un collegamento a un ulteriore sondaggio, che pone domande più approfondite sul potenziale miglioramento di Wear OS. Non manca una stranezza: una delle domande del sondaggio, infatti, chiede: “Qual è l’ultimo giorno di dicembre?”.

Il secondo sondaggio si concentra sulle abitudini degli utenti con i loro smartwatch Wear OS, per capire come li usano e quali siano le caratteristiche che ritengono più importanti.

Agli utenti viene anche chiesto di inserire i tipi di attività di fitness in cui si impegnano (e con quale frequenza) e quali tipi di dispositivi smart home usino nelle loro case.

Già nei mesi scorsi il colosso di Mountain View ha proposto ad alcuni utenti un sondaggio su Wear OS, piattaforma che probabilmente non sarà tra le principali protagoniste dell’edizione 2021 di Google I/O, in programma dal 18 al 20 maggio.

Per una piccola rivoluzione di questa piattaforma, pertanto, bisognerà probabilmente attendere il lancio del tanto chiacchierato Pixel Watch, che dovrebbe essere in programma per la parte finale del 2021. Staremo a vedere.

