Se state valutando le offerte in rete per cambiare smartphone, magari perché non potete attendere l’inizio delle promozioni Amazon Prime Day 2021, Unieuro e Samsung lanciano una interessante iniziativa che vi permette di acquistare alcuni smartphone serie Galaxy A ottenendo un rimborso a partire da 50 euro.

Rimborso a partire da 50 euro

La famiglia di smartphone Samsung Galaxy A è una tra le più importanti, di gran lunga quella che tuttora permette a Samsung di guidare la classifica dei maggiori produttori di smartphone al mondo grazie all’impareggiabile rapporto qualità/prezzo.

Vediamo nel dettaglio quali sono le condizioni per poter utilizzare questa interessante promozione e ottenere un rimborso a partire da 50 euro. Innanzitutto va detto che l’iniziativa è valida fino al prossimo 27 maggio e solo per l’acquisto dei seguenti modelli di smartphone Samsung Galaxy A:

Gli utenti interessati agli smartphone Samsung sopracitati possono acquistarti presso uno dei tanti punti vendita Unieuro aderenti e procedere alla registrazione del dispositivo sul sito Samsung Members entro e non oltre il 12 luglio 2021, avendo cura di seguire tutte le informazioni mostrate a schermo.

Il rimborso, dopo una valutazione del vostro usato, verrà riconosciuto tramite bonifico bancario entro 45 giorni dal ritiro dell’usato.

Scopri l’iniziativa sul sito Unieuro

