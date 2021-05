Il lancio della serie Reno6 di OPPO si avvicina sempre più. Molto probabilmente, presto assisteremo al debutto di ben tre nuovi smartphone: oltre al modello standard, infatti, dovrebbero vedere la luce OPPO Reno6 Pro e OPPO Reno6 Pro Plus.

A proposito di questi due, OPPO Reno6 Pro e OPPO Reno6 Pro Plus sono già apparsi su TEENA, rivelando alcune delle loro caratteristiche chiave.

Caratteristiche di OPPO Reno6 Pro e Pro Plus

Stando a quanto emerso dall’elenco apparso su TEENA, entrambi gli smartphone dovrebbero essere dotati di un display da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Sia OPPO Reno6 Pro che OPPO Reno6 Pro Plus, inoltre, presenteranno un piccolo foro per la fotocamera interna posizionato nell’angolo sinistro del display.

Mentre la variante Pro Plus sarà alimentata da un SoC Qualcomm Snapdragon 870, la variante Pro vedrà sotto il suo cofano un SoC Dimensity 1200 con fino a 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione interna. Per quanto riguarda la batteria, invece, entrambi gli smartphone (ma anche la variante standard) supporteranno la ricarica wireless a 30 W e la ricarica rapida a 65 W, grazie alla quale sarà possibile caricare la batteria da 4.500 mAh in breve tempo.

Infine, altre informazioni trapelate su TEENA riguardano le dimensioni degli smartphone in questione, che dovrebbero essere pari a 160,8 x 72,5 x 7,99 mm per OPPO Reno6 Pro Plus, e di 160 x 73,1 x 7,6 mm per OPPO Reno6 Pro.