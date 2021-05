OPPO continua la sua crescita sul mercato internazionale e si aggiudica il sesto posto nella classifica dei “Top 50 Kantar Brandz Chinese Global Brand Builders 2021“, promossa da Google e KANTAR come Outstanding Globalizing Chinese Global Brand Builder.

OPPO si aggiudica posizioni importanti in due classifiche

Dal 2018 a oggi OPPO sta proseguendo la sua scalata con un tasso di crescita composto di oltre il 30% su base annua, e si è posizionato al secondo posto nella classifica relativa ai mercati emergenti. Per cinque anni consecutivi il brand è stato incluso nella Top 50 Kantar Brandz Chinese Global Brand Builders 2021, crescendo costantemente nel ranking fino ad arrivare all’attuale sesto posto.

Si tratta di una classifica che misura la brand equity e la valutazione dei marchi da parte dei consumatori, prendendone in esame più di 860.000 in 11 mercati sparsi in tutto il mondo. Tra gli indicatori più importanti per il “Brand Power” troviamo il “Meaningful”, con OPPO che “si impegna a scegliere sempre l’innovazione più virtuosa, utilizzando la tecnologia per consentire alle persone di catturare la bellezza che le circonda“.

A tal riguardo l’azienda cinese prende come riferimento il suo OPPO Find X3 Pro, uno smartphone con un display capace di riprodurre un miliardo di colori, dotato di una quadrupla fotocamera posteriore e di un design che la casa definisce premium e futuristico. Avete già avuto modo di provare uno smartphone OPPO? Come vi siete trovati? Fatecelo sapere nel solito box qui sotto.

Potrebbe interessarti: recensione OPPO Find X3 Pro