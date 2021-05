Non è la prima volta che l’account YouTube Made by Google pubblica brevi video per promuovere alcune feature esclusive dei propri smartphone prendendo in prestito storie di persone comuni, di utenti la cui vita è migliorata grazie all’utilizzo di uno smartphone Google.

Car Crash Detection e Live Caption

In queste ore la compagnia ha pubblicato sul proprio canale due nuovi video: First Call With My Son – Matthew’s True Pixel Story e The Crash That Called – Chris’s True Pixel Story. Nel primo video, presente qui in basso, il protagonista della storia è Matthew, un uomo sordo dalla nascita che grazie alla funzione Live Caption è riuscito a comunicare con suo figlio come mai prima d’ora.

Matthew, nato sordo, faceva affidamento sulla chat video e sulla lettura delle labbra per comunicare con suo figlio Harry. Quando ha ricevuto il suo Google Pixel, ha provato Live Caption e per la prima volta in assoluto ha potuto fare qualcosa che le persone di tutto il mondo fanno ogni giorno: ha fatto una telefonata a suo figlio.

Passando poi al video successivo pubblicato da Google, scopriamo una delle tante storie in cui la funzione Car Crash Detection ha salvato la vita ad una persona munita di uno dei Google Pixel supportati – ricordiamo, a tal proposito, l’incidente capitato ad un signore mentre guidava un piccolo Bobcat. In questo caso Chris, il protagonista di questa storia, era rimasto coinvolto in un incidente stradale e il suo Google Pixel ha prontamente chiamato i soccorsi dopo aver registrato l’evento.

Chris stava viaggiando in macchina con la sua famiglia per pranzare tardi in una bella giornata a Gatlinburg, nello Stato del Tennessee. Non conoscendo la zona, si sono imbattuti in un bivio e improvvisamente sono rimasti coinvolti in un incidente stradale. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e, grazie al rilevamento di incidenti automobilistici sul Google Pixel di Chris, il suo telefono gli ha chiesto di chiamare i servizi di emergenza.

La funzione, disponibile solo su Google Pixel 3, Google Pixel 4, Google Pixel 4a, Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5 negli USA, Inghilterra e Australia, sfrutta i sensori interni del telefono – accelerometro, sensori di movimento e di posizione – per indicare il punto esatto dell’incidente ai servizi di soccorso.

