Gboard è una delle app fondamentali che Google aggiorna costantemente aggiungendo nuove funzionalità e migliorando quelle esistenti per offrire agli utenti un’esperienza di utilizzo sempre più pratica e piacevole.

L’ultima miglioria in lavorazione riguarda la gestione degli appunti che ora consente di copiare e incollare più facilmente gli screenshot.

Gboard copia automaticamente gli screenshot negli appunti

La nuova funzionalità si manifesta attraverso un popup di Gboard che chiede se si desidera aggiungere la possibilità di copiare gli screenshot negli appunti in modo automatico per una più facile condivisione.

Se si accetta di attivare questa nuova feature, qualsiasi screenshot acquisito verrà automaticamente aggiunto agli appunti in modo da poterlo incollare comodamente in qualsiasi conversazione con un paio di tocchi, tuttavia è anche possibile attivare o disattivare la funzionalità nelle impostazioni sotto la voce Appunti. Inoltre, in alcune app apparirà anche il pulsante che suggerisce di incollare lo screenshot con un solo tocco.

Sembra che la funzionalità per copiare automaticamente gli screenshot negli appunti sia disponibile come test limitato ad alcuni utenti che utilizzano l’ultima versione beta dell’app Gboard, ovvero la 10.5.04.367007960 che potete scaricare da APK Mirror.

È dunque probabile che Google stia ancora testando questa feature, ma non dovrebbe passare troppo tempo prima che venga distribuita più ampiamente. In questi giorni Gboard ha anche facilitato l’immissione del PIN su WearOS.