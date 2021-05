Da ormai qualche settimana sappiamo che, domani, 12 maggio, ASUS presenterà la nuova famiglia di smartphone di fascia alta ASUS ZenFone 8. Nel corso dei giorni scorsi abbiamo più volte parlato dei leak su ASUS ZenFone 8 e anche della versione ASUS ZenFone 8 Flip/Mini, ma quest’oggi abbiamo l’opportunità di scoprire quelli che dovrebbero essere i prezzi al lancio della varianti di ASUS ZenFone 8.

Ecco i prezzi di ASUS ZenFone 8

Secondo le informazioni condivise online, sembra che ASUS ZenFone 8 verrà proposto in tre varianti:

8 GB di RAM LPDDR 5 e 128 GB di storage UFS 3.1;

8 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di storage UFS 3.1;

12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di storage UFS 3.1.

I tre modelli, secondo il rumor, dovrebbero avere rispettivamente prezzi pari a 700, 750 e 800 euro.

ASUS ZenFone 8 Mini ha ben poco di “mini”

Il rumor sulle specifiche di ASUS ZenFone 8 Mini ci presenta un dispositivo che ha davvero ben poco di “mini”. Sebbene non sia ancora chiaro se lo smartphone si chiamerà per davvero così o ZenFone 8 Flip – c’è ancora un po’ di confusione a riguardo -, in tutti concordano sul dire che il modello è in tutto e per tutto un telefono di fascia alta.

Oltre al processore Qualcomm Snapdragon 888, ASUS ZenFone 8 Mini dovrebbe supportare fino 16 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di spazio di archiviazione di tipo UFS 3.1. Il display, inoltre, potrebbe essere di tipo AMOLED da 5,9 pollici a risoluzione Full HD+ con refresh rate a 120 Hz, mentre la componente fotografica dovrebbe fare affidamento a due sensori posteriori e uno frontale di tipo punch hole.

Potrebbe interessarti anche: migliori smartphone ASUS