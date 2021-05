Xiaomi Mi Mix Fold è uno smartphone che, per le sue dimensioni, si presta bene anche per un utilizzo di tipo “tablet”. Anzi, a dire il vero, quando il pieghevole di casa Xiaomi viene aperto, le sue dimensioni possono essere paragonate a quelle di un comune tablet e ciò apre le strade a nuove esperienze d’uso, indirizzate in modo particolare al multi-tasking.

Ora, sappiamo che molti tablet possono essere usati come dei veri e propri PC portatili, grazie anche alle numerose ROM personalizzate che trasformano l’interfaccia Android in una più adatta a un utilizzo di questo genere. Ebbene, Xiaomi ha lavorato a una nuova modalità in grado di trasformare il suo Mi Mix Fold in un piccolo computer portatile tascabile.

PC Moda trasforma Xiaomi Mi Mix Fold in un PC tascabile!

Si chiama PC Mode ed è la nuova modalità pensata da Xiaomi per offrire agli utenti in possesso di un Mi Mix Fold un’esperienza totalmente diversa, certamente più produttiva e incentrata sulla professionalità. Basta aprire lo smartphone e fare uno swipe con tre dite dal bordo destro a quello sinistro del display e – puff – la PC Mode viene attivata.

La modalità in questione è stata già provata dai colleghi di XDA-Developers, che hanno potuto offrire un’anteprima di questa grande novità.

La modalità PC riorganizza l’interfaccia utente di Android mostrando una barra delle applicazioni nella parte inferiore dello schermo, oltre a un elenco delle applicazione e una scorciatoia per accedere velocemente alle Impostazioni del dispositivo.

E’ poi presente una specie di pulsante “Start” di Windows, dal quale è possibile accedere all’elenco completo delle applicazioni installate sullo smartphone; una icona di ricerca; un indicatore della batteria; pulsanti di navigazione (Recenti, Home, Indietro); mentre le applicazioni in esecuzione possono anche essere ridotte a icone. Nel video a seguire, potete avere un assaggio della PC Mode di Xiaomi su Mi Mix Fold.

Questa modalità, tuttavia, al momento attuale presenta ancora dei limiti. Quando viene avviata un’applicazione, per esempio, questa viene ancora mostrata in una finestra anziché a tutto schermo, ma questa modalità di visualizzazione – dall’altra parte – permette di visualizzare fino a quattro applicazioni contemporaneamente e di ridurre quelle non utili al momento a icone. Alcune applicazioni, comunque, possono però essere eseguite a schermo interno.

La PC Mode di Xiaomi dovrebbe già essere disponibile per gli utenti in possesso di un Mi Mix Fold tramite aggiornamento software.