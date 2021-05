Dove un tempo in ambito mobile Google era l’unico produttore ad assicurare tanti anni di aggiornamenti software alla serie Pixel, nel corso del tempo tanti altri big del settore si sono accodati al fine di garantire un lungo periodo di supporto software. Nell’ultimo periodo, infatti, Samsung ha svelato una strategia di supporto software pensata per offrire quattro anni di aggiornamenti, ed in queste ore anche Vivo ha finalmente deciso di entrare a far parte di queste aziende virtuose.

Tre anni di aggiornamenti OS e di sicurezza

L’azienda cinese, infatti, ha annunciato di volere offrire tre anni di aggiornamenti Android e di sicurezza per i prossimi smartphone della serie X, a partire da luglio 2021 in poi. L’idea di fondo, in sintesi, è quella di offrire ai propri utenti un’esperienza di alto livello anche dal punto di vista software, mentre tutti gli altri device che non rientrano all’interno di questo programma continueranno a ricevere regolari aggiornamenti di sicurezza.

“Dotati di hardware top di gamma, i telefoni di punta della serie X sono costruiti per durare e vogliamo assicurarci che i nostri clienti ricevano un supporto software all’altezza delle loro aspettative – sottolinea Yujian Shi, vice presidente e CTO di Vivo. Innoviamo sempre pensando all’utente. Con questo impegno, promettiamo ai nostri clienti che potranno godere di un’esperienza smartphone premium per un periodo prolungato e continuare a beneficiare delle funzionalità software più recenti.”

