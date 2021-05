Lo scorso mese TIM ha lanciato TIM Party 2.0, ossia la nuova e più ricca versione del programma di fidelizzazione di questo operatore telefonico e tra le iniziative previste vi è anche il concorso della domenica.

Party della Domenica, questo il nome del concorso dedicato all’ultimo giorno della settimana, permette agli utenti di provare a vincere il premio in palio (quello di ieri, per esempio, era una Gift Card My Cooking Box del valore di 100 euro).

Come partecipare al Party della domenica di TIM

Tutti i clienti TIM possono partecipare a questo concorso accedendo la domenica alla sezione Gioca e Vinci attraverso l’applicazione ufficiale dell’operatore (disponibile nel Google Play Store) o il sito Web di TIM Party (che trovate qui).

Il Party della Domenica è un memory game a tema che, una volta completato, consente di avere accesso alla modalità instant win e, pertanto, dà ai partecipanti subito l’esito della loro partecipazione.

Il numero di tentativi disponibili varia in base alla permanenza del cliente in TIM:

1 tentativo per i clienti attivi al massimo da 12 mesi

2 tentativi per i clienti attivi da almeno 1 anno e da non più di 5 anni

3 tentativi per i clienti attivi da oltre 5 anni

5 tentativi per i clienti che hanno sia una linea fissa che una mobile e per quelli che hanno una linea mobile con alcune offerte speciali, come TIM 100%, TIM Smart, TIM Connect, TIM Super

In caso di vittoria, il cliente viene re-indirizzato a una pagina con cui può accettare il premio vinto e, una volta fornite le informazioni necessarie per la spedizione del stesso all’indirizzo desiderato, non deve fare altro che attendere la sua consegna (che dovrebbe avvenire entro i 180 giorni successivi).

Infine, la partecipazione al Party della Domenica permette di accumulare i badge (ne servono almeno 5) per partecipare all’estrazione del premio TIM Party Collection (una Fiat La Nuova 500).

