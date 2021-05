Il team di sviluppo di Instagram sta lavorando alla implementazione di due funzionalità estremamente importanti, entrambe finalizzate a rendere più sicuro il proprio profilo e permettere agli utenti di gestire al meglio – e più facilmente – le impostazioni relative alla privacy.

Tante funzionalità in fase di sviluppo

Secondo le informazioni condivise da Droidmaze, infatti, l’azienda starebbe lavorando al pannello Safety Check: si tratta di un nuovo pannello, appunto, dove verranno aggiunte tutte le impostazioni relative alla privacy, al contrario di oggi che invece si trovano sparse qua e là nel pannello delle impostazioni. Come si può osservare dalle immagini sottostanti in galleria, all’interno di Safety Check sarà possibile attivare l’autenticazione a due fattori, nascondere commenti e/o parole offensive, decidere quali altri utenti possono inviarci messaggi e chi può taggarci nelle foto.

Passando poi all’altra funzione, la crittografia end-to-end, giusto pochi giorni fa ci eravamo interessati della questione in quanto non dovrebbe arrivare prima del 2022. Una immagine leak svela che, una volta disponibile, la crittografia end-to-end su Instagram potrebbe non coprire le video chiamate. È probabile che il limite ai soli messaggi di testo sia unicamente legato allo stato di sviluppo embrionale della funzione, e di certo speriamo che la nuova feature di sicurezza abbraccerà anche le chiamate video una volta disponibile nella versione definitiva.